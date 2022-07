Valbondione, cade in un dirupo: morta ex guardia del corpo di Bossi

È morto Francesco Aresi, 68 anni, ex guardia del corpo e factotum di Umberto Bossi. Si è sentito male ed è caduto in un dirupo sui monti di Valbondione, nel Bergamasco, mentre stava effettuando un'escursione con un amico.

Era stato la guardia del corpo di Umberto Bossi

Originario di Gandino, in provincia di Bergamo, Aresi era fratello di Lorenzo, presidente della Pro loco. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino ed è stata portata alla Camera del commiato di Gazzaniga. Da qualche giorno Aresi era a Valbondione in camper con la moglie Alice Schaetzl per un periodo di vacanza. Il padre, partigiano, era morto a 64 anni in montagna sul Pizzo Formico in circostanze analoghe. I funerali saranno celebrati mercoledì, alle 10.00, nella Basilica di Gandino.

Calderoli: "Scomparso vecchio amico e leghista della prima ora"

"Ho appena appreso con dolore della scomparsa di un vecchio amico e di un leghista della prima ora, un leghista vero, Francesco Aresi, storico collaboratore bergamasco di Umberto Bossi insieme al fratello Emiliano: Bossi li chiamava i fratelli Karazamov". Questo il commento del vice presidente del Senato, Roberto Calderoli. Che ha aggiunto: "Condoglianze alla famiglia Aresi, al fratello Emiliano, a tutti i loro cari: perdo un amico, perdiamo un altro compagno di un lungo viaggio".