Lodi: ubriaco investe una donna e fugge, rintracciato e denunciato

Un uomo di 45 anni è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia di Lodi dopo che, alla guida della sua utilitaria, ubriaco, ha investito una donna di 70 anni in viale Milano a Lodi per poi fuggire senza prestare soccorso.

Le indagini

Alcuni passanti che avevano assistito all'incidente hanno allertato le forze dell'ordine, che hanno intercettato il 45enne. L'uomo, risultato positivo all'alcoltest, è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e denunciato. La donna investita non è in gravi condizioni.