Incidente stradale a Cassano d'Adda, 16enne travolto e ucciso

Un ragazzo deceduto e due rimasti feriti è il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Cassano D'Adda, nel Milanese. Secondo le prime informazioni i tre giovani sarebbero stati travolti da una vettura, che poi si è fermata a prestare soccorso. L'episodio è accaduto in via Treviglio intorno alle 23.30 quando i tre sono stati investiti in circostanze ancora non note.

L'incidente

Un ragazzo di 16 anni, che ha riportato gravissime lesioni, è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118 intervenuti sul posto. Gli altri due, un 17enne e una 16enne, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Il conducente, un 59enne, è stato sentito dai carabinieri.