Milano, rapina in via Bergamo: titolare colpito con calcio pistola

Una violenta rapina è stata compiuta stamattina in un negozio di antiquariato a Milano in via Bergamo, zona Porta Romana. I due rapinatori hanno agito aggredendo la coppia di titolari. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile.

La rapina

Secondo quanto ricostruito, i due hanno fatto irruzione nel negozio e hanno colpito alla testa l'uomo di 66 anni con il calcio di una pistola mentre la donna di 62 anni è stata schiaffeggiata. Hanno rubato un orologio Rolex, i telefoni cellulari e un borsello prima di fuggire. Il 66enne è stato trasportato al Policlinico ferito in modo lieve alla testa.