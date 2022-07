Garbagnate Milanese, incendio in un capannone dismesso

Il fabbricato - spiegano i vigili del fuoco - era utilizzato come riparo dai senza fissa dimora, ma, allo stato attuale, non sono state trovate persone

Incendio in un capannone dismesso a Garbagnate Milanese nella notte. Sul posto sono intervenute undici squadre con circa trenta vigili del fuoco. Il fabbricato - spiegano i vigili del fuoco - era utilizzato come riparo dai senza fissa dimora, ma, allo stato attuale, non sono state trovate persone.