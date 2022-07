Voghera, vasto incendio in un centro di multiraccolta rifiuti

In seguito al rogo (le cui cause devono ancora essere accertate), dall'area si è alzata una colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza

Un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri sera nel centro multiraccolta rifiuti di Asm Voghera, in una zona a nord della città oltrepadana. A bruciare sono le immondizie raccolte a Voghera (Pavia) e nel resto del territorio coperto dall'Azienda municipalizzata. In seguito al rogo (le cui cause devono ancora essere accertate), dall'area si è alzata una colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, provenienti da diversi distaccamenti sia permanenti che volontari della provincia di Pavia. Al lavoro anche cinque squadre del comando di Pavia impegnate a contenere le fiamme. Altre squadre di pompieri sono giunte da comandi di province limitrofe, per procedere più rapidamente alle operazioni di spegnimento. Il Comune ha invitato, per prudenza, i cittadini residenti nella zona a tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Preoccupazione per la presenza nelle vicinanze del canile municipale: anche i volontari dell'Enpa sono al lavoro per tutelare i cani.