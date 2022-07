Nerviano, picchia con una mazza un cliente del suo bar: arrestata

Litiga con un cliente del suo bar e lo colpisce con una mazza da baseball facendolo finire in ospedale. Per questo ieri sera una donna di 40 anni, di origine cinese, è stata arrestata per lesioni personali aggravate dai carabinieri di Nerviano, comune del Milanese.

L'arresto della barista

I militari sono intervenuti attorno alle 20 in seguito a una segnalazione per una aggressione. Una volta arrivati nel locale hanno identificato e arrestato la 40enne, che poco prima, nel corso di una lite per futili motivi e brandendo una mazza da baseball, aveva colpito alla mano e alle gambe un cliente, 55enne italiano, ancora presente sul posto dolorante. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Castellanza (Varese), dove successivamente è stato dimesso con 30 giorni di prognosi per frattura pluriframmentaria del metacarpo della mano destra. La mazza da baseball è stata sequestrata.