Milano, spacciava ai suoi coetanei: arrestato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni, milanese, e finito in carcere dopo essere stato sorpreso a spacciare hashish ai suoi amici e coetanei in piazzale Damiano Chiesa, non molto lontano dalla zona del Portello. Ad arrestarlo sono stati due agenti di polizia ieri pomeriggio attorno alle 17.00. I due poliziotti, infatti, dopo un controllo a due minorenni ai quali sono stati trovati 5 grammi di stupefacente, hanno ipotizzato che ci fosse anche uno spacciatore che hanno atteso. Poco dopo, è arrivato il 17enne, che aveva con sé 7 grammi di hashish. Altri 65 grammi sono stati sequestrati durante la perquisizione a casa del giovane pusher, assieme a un bilancino e al materiale per confezionare la droga.