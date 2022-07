Incendio nel Milanese, in fiamme tre villette

Il rogo è divampato questa mattina a Rosate, non si registrano feriti o persone intossicate

Tre villette sono state danneggiate, questa mattina a Rosate, piccolo centro nel Milanese, da un incendio che si è sviluppato da una delle abitazioni e si è poi esteso alle altre due. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme divampate dopo le 9.15 e hanno messo in sicurezza le villette, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.