Incidente a Casalmaggiore, auto contro camion: morto 85enne

Ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Y, e dopo aver invaso la corsia di marcia opposta si è schiantato contro un autoarticolato. È morto così, oggi a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, l'85enne Luigi Valentini, mantovano residente a Cogozzo, frazione di Viadana.

L’incidente

L'incidente si è verificato lungo la statale 420 Sabbionetana. L'uomo è finito contro un camion frigo guidato da un 38enne che stava viaggiando in direzione Sabbioneta e che è uscito illeso dall'impatto. Cause e dinamica dell'accaduto sono al vaglio dei carabinieri, che non escludono un malore o anche un colpo di sonno. Ipotesi da verificare ma che sembrano poter essere accreditate dalla testimonianza dello stesso conducente del mezzo pesante: agli inquirenti ha riferito di aver visto la vittima appoggiato al volante, come fosse stato colto da malessere o addormentato, e di averlo notato chiaramente dalla sua cabina, più alta rispetto all'abitacolo della vettura. Il camionista ha provato a sterzare ma è stato impossibile evitare l'impatto.