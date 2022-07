Milano, litigio tra madre e figlio fa scoprire marijuana: arrestata

In manette la donna di 51 anni. I militari l'hanno anche segnalata agli uffici competenti per verificare se ha ancora diritto al reddito di cittadinanza che percepiva

Madre e figlio hanno litigato perché il ragazzo pretendeva dei soldi: le loro urla hanno fatto intervenire i carabinieri di Milano che, nella loro casa, in piazzale Dateo, hanno trovato una serra per la coltivazione di marijuana con quattro piante, lampade per riscaldarle, concime e altro.

L'arresto

La madre, 51 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e segnalazioni di polizia per stupefacenti, è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio di droga. I militari l'hanno anche segnalata agli uffici competenti per verificare se ha ancora diritto al reddito di cittadinanza che percepiva.