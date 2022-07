Incidente a Casteggio, scontro tra 2 tir sulla A21: autostrada chiusa

Due tir si sono scontrati oggi pomeriggio, verso le 17, lungo l' A21 Torino-Piacenza all'altezza del casello di Casteggio (Pavia). In seguito all'incidente si sono verificate alcune esplosioni che hanno provocato anche una colonna di fumo visibile a distanza. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto dove i due mezzi sono entrati in collisione, per consentire l'intervento dei soccorsi. Sino ad ora risulta ferito un camionista di 60 anni. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.