Cologno Monzese, scoperta serra per coltivare marijuana: due arresti

Due uomini sono stati arrestati a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dopo essere stati sorpresi a coltivare marijuana in un laboratorio nella zona industriale.

L'operazione

Il blitz nel laboratorio è stato compiuto militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Nel corso dell'operazione sono state impiegati cani antidroga. Hanno partecipato anche i Baschi verdi delle Fiamme gialle, in supporto ai militari del Gruppo Sesto San Giovanni. Il blitz ha consentito di sequestrare 640 piante di marijuana, 4,5 chilogrammi di sostanza stupefacente pronta per la vendita e circa sei grammi di cocaina. All'interno della struttura c'era un moderno impianto per la coltivazione, dotato di un sistema di illuminazione (peraltro generato da un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica), aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l'impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura. I due uomini sono stati arrestati e denunciati per il furto aggravato di energia elettrica.