Alserio, rapina in villa: famiglia tenuta mezzora in ostaggio

Durante una rapina compiuta ad Alserio, in provincia di Como, una famiglia composta da padre, madre e figlio di pochi anni è rimasta mezzora in balia di una banda di entrata nella villa dove i tre abitano. Alla fine i ladri sono andati via senza niente. Lo riporta oggi la Provincia di Como.

La rapina

L'episodio risale a mercoledì 29 giugno quando quattro uomini sono entrati nella casa della famiglia con passamontagna e pistole, minacciando i presenti per farsi mostrare dove si trovava la cassaforte che però non c'era. In un crescendo di tensione, i rapinatori hanno strattonato e preso a schiaffi l'uomo, putandogli la pistola, fino a quando hanno capito che quello che cercavano non c'era. Poi si sono allontanati con borse griffate, qualche orologio e pochi contanti. Per il padrone di casa qualche giorno di prognosi per ematomi ed ecchimosi. Sul caso indagano i carabinieri.