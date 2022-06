Seregno, evade dai domiciliari e accoltella rivale in amore: arrestato

Un uomo di 50 anni, pregiudicato ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio, per aver accoltellato al braccio e alla gola un 49enne. È accaduto ieri pomeriggio in strada, a Seregno (nella provincia di Monza e Brianza). A disarmare l'uomo, e a bloccarlo, sono stati due carabinieri liberi dal servizio.

La vicenda

A quanto emerso dai successivi accertamenti dei militari dell'Arma, avrebbe agito per gelosia nei confronti di un 'rivale in amore'. In manette anche un 41enne, pregiudicato, che ha tentato di aiutare l'aggressore insultando e scagliandosi addosso al primo dei due carabinieri intervenuti. L'uomo ferito, trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per le ferite.