Stalking e minacce alla ex moglie, 41enne arrestato a Monza

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia e portato in carcere per stalking nei confronti della ex moglie. E' successo domenica 26 giugno a Monza.

La vicenda

L'uomo, pregiudicato, era già stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna perché da mesi la tormentava e la minacciava, condotte che avevano costretto la donna a cambiare lavoro. Nonostante il provvedimento del Tribunale però il 41enne ha continuato a pedinare la ex, dormendo in auto sotto casa sua, impedendole di uscire dal palazzo senza essere seguita, e continuando a farle arrivare messaggi minatori tramite le sue amiche e i suoi familiari, ai quali ha ripetuto più volte di volerla "mettere sotto con la macchina" o di volerla "mandare all'ospedale".