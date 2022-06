Milano, sorpreso con 33 chili di sigarette di contrabbando: arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato ieri a Milano per un presunto contrabbando di sigarette. L'uomo è stato bloccato da personale del Commissariato Lambrate a seguito all'attività investigativa che lo scorso venerdì aveva portato all'arresto di 5 persone e il sequestro di 132 chili di tabacco lavorato estero.

Il sequestro

Il 39enne, di origini egiziane, intorno alle 15.30 circa è stato sottoposto a un controllo di polizia fuori dalla sua abitazione in via Padova. Aveva un mazzo di chiavi di un appartamento all'interno del quale i poliziotti hanno trovato 96 pacchetti di sigarette di diverse marche, dal peso complessivo di due chili. Altri 31 chili sono stati trovati in una cantina di pertinenza.