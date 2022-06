Anziani derubati al supermercato, due arresti: messi a segno 19 furti

Per spostarsi usavano auto intestate a prestanome e durante i colpi portavano con sé i figli minorenni. Per i furti accertati le vittime sono state derubate per un totale di 12mila euro

Due donne sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Lodi, che hanno anche notificato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria a un uomo, con l'accusa di furto. I tre, con precedenti specifici, avrebbero messo a segno 19 colpi ai danni soprattutto di anziani, ai quali sottraevano portafogli e carte bancomat.

I furti

I colpi sono stati messi a segno nei supermercati e nei centri commerciali nelle province di Lodi, Milano, Bergamo, Cremona, Pavia, Monza e Brianza, Brescia, Novara e Piacenza. I tre avvicinavano gli anziani con una scusa per poi derubarli. Per spostarsi usavano auto intestate a prestanome e durante i colpi portavano con sé i figli minorenni. Per i furti accertati le vittime sono state derubate per un totale di 12mila euro.