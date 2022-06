Rissa durante una festa tra universitari nel Milanese: due feriti

È avvenuto in un locale di San Colombano al Lambro, due giovani sono stati medicati dai sanitari. Altre due ragazze, invece, sono state portate in ospedale a Lodi per intossicazione da bevande alcoliche e un ragazzo di 23 è stato ricoverato per un malore

Una festa organizzata da studenti di un collegio universitario di Pavia in un locale di San Colombano al Lambro (Milano) con la partecipazione di centinaia di giovani, si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e con cinque persone soccorse da parte delle ambulanze.

L'intervento delle forze dell'ordine

Tra la mezzanotte e le quattro e mezza del mattino, due ragazze di vent'anni sono state portate in ospedale a Lodi, una in urgenza, per intossicazione da bevande alcoliche, un ragazzo di 23 anni è finito al pronto soccorso per un malore improvviso e altri due giovani di 19 e 25 anni sono stati medicati per contusioni varie in seguito alla violenta lite. I militari stanno indagando sulle autorizzazioni amministrative del locale, sulla lite che si è scatenata e sugli alcolici somministrati.