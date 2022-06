Incendio a Gallarate, fiamme in un'abitazione: morta una donna

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento per la donna non c'è stato niente da fare

Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione divampato questo pomeriggio, verso le 16, nella frazione di Arnate a Gallarate (Varese). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento, per la donna non c'è stato niente da fare. A quanto emerso alcuni vicini la hanno sentita gridare e hanno tentato di entrare nell'appartamento, senza riuscirci. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto.