Meteo, allerta gialla a Milano per rischio temporali

Cronaca

Per venerdì 24 giugno gli esperti prevedono sole sulla maggior parte delle regioni , soprattutto in mattinata. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno in Sardegna, Toscana meridionale, Lazio, Maremma toscana, Abruzzo e Molise. Al Nord attesi violenti temporali con grandine grossa sull'arco alpino e prealpino . Caldo estivo. Venti dai quadranti meridionali, mari poco mossi

Sempre per venerdì, sono sette le città da bollino rosso: dove, cioè, le alte temperature sono un rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce più deboli. A dirlo è il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani. Il 24 giugno il massimo livello di rischio caldo è previsto a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Rieti