Costa Volpino, travolta da scooter in strada: morta 70enne

Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata travolta da uno scooter a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Sul posto l'elisoccorso del 118 e tre ambulanze, i carabinieri di Clusone e la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico lungo la provinciale che attraversa il paese.

L'incidente

La donna stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali, in via Nazionale, quando è stata investita da un uomo di 55 anni alla guida di uno scooter che viaggiava da Costa Volpino verso Lovere. Le condizioni della donna sono apparse da subito gravi. Ferito anche il motociclista, che è stato trasportato all'ospedale di Esine.