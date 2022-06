Rozzano, nascondeva 15 chili di droga in casa: arrestato

Il 22enne, oltre a 15 chili di hashish, è stato trovato in possesso anche di 500 grammi di cocaina e di 27mila euro in contanti

Nascondeva 15 chili di hashish in casa a Rozzano (Milano), quasi 500 grammi di cocaina e 27mila euro in contanti. Ma a far scattare i controlli e poi l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio da parte della polizia nei confronti dell'uomo, è stato un banale indizio: gli agenti si sono insospettiti quando lo hanno visto salire in macchina e chinarsi verso il lato del passeggero vuoto.

Il controllo e l'arresto

Il giovane, un 22enne cittadino marocchino, irregolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti, si trovava in piazza Fontana a Rozzano ieri pomeriggio quando è salito a bordo di una Golf. Si è quindi chinato verso il sedile accanto e a quel punto gli agenti del posto, che da settimane erano impegnati in attività di contrasto allo spaccio, si sono avvicinati alla vettura. Nel vano accanto al sedile, hanno trovato un bilancino di precisione, mentre nel borsello a tracolla sono stati scoperti 57 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti. Avvertito dagli investigatori che sarebbe stato arrestato, il 22enne ha chiesto di poter contattare la madre, ma sbloccando il telefono sono saltate fuori diverse foto che hanno permesso agli agenti di individuare l'abitazione del ragazzo, dove hanno sequestrato altri 15 chili di hashish, disposti sul tavolo in cucina, 480 grammi di cocaina nascosti in un cassetto e ben 27mila euro in contanti. Nei confronti del giovane pendeva anche un'ordinanza di custodia cautelare emessa del tribunale di Varese a fine maggio dopo un'indagine sullo spaccio di droga che aveva portato all'arresto di 17 persone.