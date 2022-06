Cicognara, oratorio chiuso per maleducazione. Il cartello del parroco

Oratorio chiuso per maleducazione, questo il provvedimento preso da don Andrea Spreafico, parroco di Cicognara (Mantova), per contrastare i comportamenti scorretti di ragazzi e adulti che frequentano il luogo di aggregazione. Questa volta il don ha chiuso l'oratorio per un giorno, ma se le cose non dovessero cambiare la prossima volta serrerà i cancelli per una settimana. A riportare la notizia è La Provincia di Cremona.

Oratorio chiuso a Cicognara

Il parroco ha posto un cartello all'ingresso dell'oratorio per spiegare il motivo della sua scelta ed elenca i comportamenti scorretti tenuti da grandi e piccoli come l'abbandono di rifiuti, i bagni lasciati sporchi e le troppe parole volgari usate dai frequentatori. “Questa è la nostra casa: se entri rispetti le regole oppure stai fuori”, si legge sul cartello che ricorda: “Sulla piazza davanti alla chiesa di nostra proprietà non si gioca a pallone”.