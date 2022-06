Incidente nel Pavese, moto esce di strada: muore un 69enne

Un motociclista è morto questa mattina a Silvano Pietro, nel Pavese. L'uomo, un falegname 69enne che abitava in paese, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della moto mentre guidava lungo la strada provinciale diretta a Corana (Pavia), finendo in un campo. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del 69enne a causa delle gravi ferite riportate. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.