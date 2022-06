Monza, giovane aggredito da ragazzi ubriachi: chiuso bar

La polizia ha chiuso per 20 giorni un locale di Lissone (Monza), in esecuzione di provvedimento emesso dal questore, per gravi motivi di sicurezza pubblica su segnalazione dei carabinieri di Lissone, dopo una violenta aggressione, la notte del 29 maggio scorso. In quell'occasione, un giovane, mentre passava a piedi davanti al locale, era stato aggredito e malmenato da un gruppo di ragazzi, clienti del bar ubriachi, tra cui un minorenne, senza alcun motivo.

La vicenda

Per tentare di sfuggire all'aggressione il giovane si era rifugiato nel bar, dove però è stato seguito e nuovamente picchiato. Medicato in ospedale, era stato dimesso con un labbro spaccato e altre ferite, con una prognosi di 15 giorni. I quattro partecipanti all'aggressione hanno numerosi precedenti e segnalazioni di polizia per rissa, lesioni e danneggiamento (uno dei reati è stato commesso in un un contesto di bande giovanili) Per loro é scattata la denuncia e il divieto di accesso alle aree urbane di Lissone.