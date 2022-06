Milano, senza patente fa incidente con auto a noleggio: grave 17enne

Il giovane si è schiantato contro un'auto in sosta mentre era alla guida di un'auto noleggiata da un'altra persona

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in gravi condizioni al San Carlo di Milano a causa di un incidente avvenuto ieri in via don Sturzo.

Era su un'auto noleggiata da un altro

Secondo quanto ricostruito, il giovane si è schiantato contro un'auto in sosta mentre era alla guida di un'auto noleggiata da un'altra persona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno scoperto che si trattava di un ragazzo di 17 anni senza patente. Con lui un'altra persona che ha rifiutato le cure in ospedale.