Codogno, donna di 82 anni si ustiona in cucina: gravissima

Una donna di 82 anni è rimasta ustionata in maniera gravissima mentre stava cucinando nella cucina di casa sua a Codogno (Lodi). In casa il marito invalido non ha potuto dare l'allarme, ma a vedere fuoco e fiamme sono stati gli inquilini di un locale sotto la sua abitazione che hanno allertato i soccorsi. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 oltre ai pompieri di Lodi. La donna, dopo le prime medicazioni, è stata portata in Rianimazione all'ospedale di Lodi.