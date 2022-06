Cologno Monzese, ferisce una donna e si barrica in casa

Un uomo si è barricato in un appartamento a Cologno Monzese (Milano) dopo aver ferito una donna, probabilmente la convivente, sembra con delle coltellate. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone. Soccorsa con un'autoscala, è stata portata in salvo per essere curata dal personale del 118. Gli stessi pompieri hanno poi chiuso precauzionalmente il gas. Sul posto sono presenti anche numerose pattuglie dei carabinieri.