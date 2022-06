Inaugurato il nuovo Lido Estivo a Sesto San Giovanni

Lifestyle

Relax ad alta quota, le piscine panoramiche più belle delle Alpi

Scenografiche e avveniristiche. Strutture che consentono una full-immersion nella natura per una nuotata in una vasca con acqua riscaldata tra vette innevate e laghi gelati. Dalla Valle d’Aosta al Trentino Alto Adige passando per la Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio in Lombardia, l’arco alpino italiano annovera alcune delle piscine panoramiche più belle della Penisola. Ne abbiamo visitate 30. Ecco la nostra selezione a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio alla scoperta delle Infinity pool più scenografiche delle Alpi italiane comincia a Palleusieux, in Valle d'Aosta, dove troviamo QC TERME MONTEBIANCO. A meno di due chilometri dalle piste sciistiche di Courmayeur e a pochi minuti in auto dal centro termale di Pré-Saint-Didier, la struttura offre una spa con vista panoramica su "La Dame Blanche"

Restiamo in Valle d'Aosta ma ci spostiamo a Cogne per visitare l'HOTEL SANT'ORSO, in posizione panoramica di fronte al Gran Paradiso. Eco compatibile, e con affaccio sulle cime più alte della regione, la piscina esterna è riscaldata tutto l'anno. Il centro benessere dell'albergo è stato inserito nella guida alle 100 Spa più prestigiose d’Italia stilata dal Touring Club