Como, sequestrati 5 chili di stupefacente: un arresto

La guardia di finanza ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato quasi 5 chili di stupefacente nel corso di un’operazione antidroga eseguita a Como. Nei giorni scorsi, durante un controllo nella zona di Bulgarograsso, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto all’interno di un'autovettura 52 grammi di hashish divisi in due panetti e 10.990 euro in contanti, denato di cui l'uomo, italiano, non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza.

La perquisizione

Le successive operazioni di perquisizione nella sua abitazione hanno determinato il sequestro di altri 62 grammi di hashish (un panetto), un bilancino di precisione e oltre 4,8 chili di B.H.O. (acronimo di Butane Hash Oil, ovvero un estratto di cannabis che può contenere elevate percentuali di THC, fino al 90%). La sostanza stupefacente avrebbe fruttato, sul mercato dello spaccio, guadagni per circa 25.000 euro.