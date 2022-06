Milano, abusi su sei giovani pazienti: arrestato medico

Un infettivologo, con un "ruolo significativo" all'interno di un'importante struttura sanitaria pubblica dell'Ats della Città metropolitana, è stato arrestato e messo ai domiciliari dal Gip del Tribunale del capoluogo lombardo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sei giovani pazienti durante le visite mediche.

Le indagini

Le indagini sono scattate dalla denuncia di una delle vittime che ha raccontato delle violenze subite e del modus operandi del dirigente medico di una struttura pubblica dell'Ats Città metropolitana di Milano. Molto simili i racconti anche delle altre sue cinque pazienti. Tutte hanno parlato di violenze fisiche e verbali. Già ad agosto 2021 era giunta all'Urp dell'Ats una segnalazione anonima che faceva riferimento alle condotte inappropriate di un medico della struttura. Era così partita un'indagine interna, ma il medico aveva potuto continuare a svolgere la propria attività. L'indagine del quinto dipartimento della Procura di Milano e della polizia giudiziaria è invece partita a dicembre. Ora, dopo le perquisizioni a casa e in ufficio e il sequestro di materiale sia cartaceo che informatico, è stato invece sospeso in via disciplinare, in attesa degli esiti del procedimento penale a suo carico.