Bambina di un anno cade dal balcone a Brescia, gravissima

Una bambina di un anno è precipitata dal balcone di casa in centro città a Brescia. La bambina, di origini straniere, era in casa con i genitori ed è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Le indagini

Secondo quanto raccolto fino ad ora dagli inquirenti, la bambina è vittima di un incidente domestico. La piccola sarebbe caduto da sola dal balcone al primo piano di un immobile in centro città alla presenza in casa dei genitori, i quali hanno poi lanciato l'allarme quando si sono resi conto di quanto accaduto.