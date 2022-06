Picchia brutalmente un uomo per rapinarlo, 30enne arrestato in Brianza

Un uomo di 30 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver brutalmente picchiato e ferito uno chef di 36 anni, pakistano, per rapinarlo del suo zaino. È accaduto due giorni fa a Cavenago Brianza (Monza). Con la collaborazione di un altro uomo, il 30enne ha colpito con diversi pugni il volto della vittima, poi ha utilizzato una bottiglia e infine un grosso sasso. Il pestaggio è stato interrotto dall'intervento di un passante, il quale ha messo in fuga i due malviventi. Trasportati in ospedale l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per vari traumi. I carabinieri hanno rintracciato il responsabile 24 ore dopo, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.