Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera a Milano

Il raduno e la rissa

Secondo il giornale, molto probabilmente quei giovani erano parte della folla che durante la giornata era stata sulla spiaggia di Peschiera, forse attirata da un video su TikTok che pubblicizzava una sorta di raduno per il 2 giugno. Durante l'evento si era scatenata una maxi rissa, forse originata dal furto di un portafoglio, che ha reso necessario l'intervento della polizia in tenuta antisommossa. Parte dei giovani è probabilmente andata in stazione e salita a bordo del treno diretto a Milano, che era “stracolmo”, come hanno affermato le sei adolescenti.

La chiamata al 112

Le vittime, mentre subivano violenza, non hanno chiamato le forze dell'ordine per paura di ritorsioni, ma hanno contattato i genitori, i quali hanno riferito di aver chiamato noi il 112 "ma nessuno è intervenuto". Le giovani sono state aiutate da un ragazzo che le ha fatte scendere alla fermata successiva, a Desenzano. Ieri tutte hanno presentato denuncia alla Polfer della stazione Centrale di Milano.