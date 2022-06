Incidente sul lavoro ad Ardenno, scoppia incendio: salvi operai

L'utilizzo di un flessibile, durante alcuni lavori nel tardo pomeriggio di ieri in un garage di un edificio di Ardenno (Sondrio), ha innescato diverse scintille che, in pochi secondi, hanno scatenato un inferno di fiamme nello scantinato, interessando un vicino bombolone di liquido infiammabile. Non ci sono stati feriti e neppure intossicati ma i rischi corsi sono stati alti.

L'incendio

Dal box sono subito usciti i lavoratori che hanno dato con tempestività l'allarme agli inquilini presenti nello stabile evacuato e, nel contempo, ai vigili del fuoco. L'opera di spegnimento dell'incendio è durata un paio d'ore.