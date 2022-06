Milano, Sala: "Presto nuovo bando per il verde in Piazza Duomo"

"Penso che siamo aperti anche a nuove soluzioni rispetto alle palme - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del 2 giugno -. Milano non disdegna mai le novità e potrebbe anche essere il momento di cambiare"

A breve il Comune di Milano pubblicherà un bando per la progettazione e gestione del verde in piazza Duomo, dopo le palme e banani installati qualche anno fa tra le polemiche. Le palme potrebbero anche sparire dopo il nuovo bando.

Le parole del sindaco Sala

"Penso che siamo aperti anche a nuove soluzioni rispetto alle palme - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del 2 giugno -. Milano non disdegna mai le novità e potrebbe anche essere il momento di cambiare. In questi anni però la presenza delle palme ha caratterizzato un po' questa piazza". "Ora faremo un nuovo bando e vedremo che proposte verranno presentate non essendo la presenza delle palme un vincolo - ha concluso -. Magari un vincolo sarà che dovranno essere ripiantate da un'altra parte".