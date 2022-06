Aggredita e rapinata Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi

"Due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi)”. Karen Rebecca Casiraghi, youtuber e scrittrice 27enne conosciuta come Karen Kokeshi, ha denunciato di essere stata aggredita e rapinata la sera del 31 maggio in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram insieme a una foto delle sue gambe con le escoriazioni riportate dopo la caduta. Il fatto dovrebbe essere accaduto a Milano e la notizia è riportata anche da la Repubblica.

La vicenda

Karen Kokeshi, originaria di Verona e compagna da tempo del cantante e attore Fabio Rovazzi, ha raccontato l’aggressione e la rapina, accaduta “mentre tornavo a casa dopo una visita medica”: “Ero terrorizzata – continua la ragazza nella storia – quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che non scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando”. La seconda parte del testo della storia è rivolto agli amici: "Se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò presto uno provvisorio".