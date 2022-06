Film porno per errore sull'insegna luminosa di una farmacia a Sesto

Le immagini di un film porno sul display digitale di una farmacia: è quanto è successo a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Stupore e imbarazzo tra i passanti in piazza IV Novembre, zona molto frequentata dove si trovano sia la fermata della metropolitana Sesto Rondò che il capolinea di molte linee di autobus. Immagini che però, spiegano i titolari della farmacia al Giorno, non sono state trasmesse per più di cinque minuti dato che tra le telefonate e le segnalazioni dei passanti "ce ne siamo accorti subito". "Non gestiamo noi direttamente il display, ma lo fa una società esterna - precisano i farmacisti -. Non abbiamo alcuna responsabilità di quanto accaduto: non sapremmo nemmeno come caricare un filmato su quel supporto e di certo non è avvenuto dal nostro computer".