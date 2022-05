Lodi, trasportava 915 chili di hashish con il suo tir: un arresto

L'uomo, 40enne, mentre viaggiava lungo l'autostrada A1ha attirato l'attenzione della pattuglia per un fanale posteriore non funzionante

Un camionista che viaggiava lungo l'autostrada A1, all'altezza del Comune di San Rocco al Porto, è stato arrestato in flagranza di reato dopo che a seguito di un controllo, gli agenti della polizia stradale hanno trovato sul suo tir 195 chilogrammi di hashish. L'uomo, 40enne, ha attirato l'attenzione della pattuglia per un fanale posteriore non funzionante. All'alt gli agenti si sono accorti che mancava la carta tachigrafica per registrare i tempi di guida e riposo. Durante il controllo del mezzo, in uno scomparto ricavato nel semirimorchio, è stata ritrovata tutta la droga all'interno di cartone e plastica che è stata immediatamente posta sotto sequestro e il conducente è stato arrestato per detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.