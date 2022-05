Morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi

Chi era Carlo Smuraglia

Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia dal 2011 fino al 2017, quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell'Associazione. Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990.

Pd: "Figura intramontabile"

"Le deputate e i deputati del Gruppo Democratico esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Smuraglia. Una grande personalità per il suo spessore politico e morale. Un esempio per tutti, in particolare per le giovani generazioni verso le quali la sua vita e il suo messaggio rimangono un modello intramontabile". Lo si legge in un comunicato.

Fratoianni: "Scompare difensore della Costituzione"

"Con Carlo Smuraglia scompare un difensore della Costituzione, della libertà e della democrazia. Ai suoi cari, all'Anpi e a tutti coloro che hanno lottato con lui o che si sono impegnati e si impegnano per conservare ed attuare i valori dell'antifascismo e della Resistenza va il nostro abbraccio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Letta: "Grande esempio per noi e per i giovani"

"Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni": così Enrico Letta, segretario del Pd, ha ricordato su Twitter Carlo Smuraglia.

Sala: "Suo impegno per libertà lascia un segno"

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato sulle sue pagine social Carlo Smuraglia. "La scomparsa di Carlo Smuraglia, presidente onorario di Anpi Nazionale, è una triste notizia per Milano e per il Paese - ha scritto Sala - . Il suo impegno per la libertà e la democrazia, per la difesa dell'uguaglianza e dei diritti, lascia un segno nella storia della nostra città".