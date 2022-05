Power bank esplode in una scuola di Milano: 3 feriti lievi

Un power bank, una batteria di emergenza per telefoni cellulari, che si trovava in uno zaino è esploso questa mattina in una scuola di Milano. E' accaduto alle 8.50 all'istituto Amerigo Vespucci, un Ipsar che si trova in via Valvassori Peroni, dove sono intervenute due ambulanze e la Polizia di Stato. L'esplosione infatti ha causato una crisi d'ansia a una studentessa. La 17enne, già sofferente per patologie, è stata portata per un controllo urgente al pronto soccorso dagli operatori del 118.