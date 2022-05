Incidente stradale in Valtellina, muore cicloturista

La vittima stava percorrendo in sella alla sua bicicletta un tratto di strada rettilenea dell'ex statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Talamona, quando è stata investita da una moto in fase di sorpasso

Un cicloturista di 77 anni ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto in Valtellina. La vittima, per cause ora al vaglio della polstrada di Sondrio, stava percorrendo in sella alla sua bicicletta un tratto di strada rettilenea dell'ex statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Talamona, quando è stata investita da una moto in fase di sorpasso. L'uomo, residente in Svizzera, è rovinosamente caduto sull'asfalto.

I soccorsi

Trasportato d'urgenza con un elicottero di Areu all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è deceduto nel tardo pomeriggio in conseguenza delle gravi lesioni riportate. Il motociclista, di 48 anni, invece, è stato ricoverato per alcuni traumi all'ospedale del capoluogo in codice giallo.