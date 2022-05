Milano, minacce e spaccio di stupefacenti: arrestato 46enne

Un pregiudicato di 46 anni, residente a Corsico (Milano), attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali per una condanna per droga, è stato arrestato su ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Milano perché ritenuto il presunto responsabile di una tentata estorsione e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le minacce

Le indagini, svolte dalla Stazione carabinieri di Trezzano sul Naviglio, sono state avviate a seguito della denuncia presentata il 28 aprile da un 40enne della zona, il quale, esasperato, aveva dichiarato di essere vittima di minacce continue a seguito di alcune dosi di cocaina comprate e solo parzialmente pagate. L'arrestato, che secondo quanto riferito dai militari dal mese di dicembre 2021 e sino a febbraio scorso avrebbe complessivamente ceduto al cliente circa 25 grammi di cocaina, per via delle difficoltà del compratore a pagare il debito, circa 2 mila euro (debito aumentato di settimana in settimana sino a 8 mila euro), avrebbe iniziato a proferire minacce di morte attraverso l'invio di oltre 200 messaggi vocali e di testo, anche all'indirizzo dei suoi congiunti. Inoltre, alcuni giorni fa, sempre secondo le indagini, qualcuno si sarebbe recato all'esterno del luogo di lavoro del debitore, richiedendo minacciosamente per conto dell'indagato un incontro per il saldo. Invece sono scattati gli arresti.