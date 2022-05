Lo schianto è avvenuto nel tratto dell'autostrada compreso tra i caselli Brescia centro e Brescia Ovest, in direzione Milano

Un automobilista di 42 anni di origini albanesi è morto nello schianto che ha coinvolto la sua auto e un tir in manovra. L'incidente si è registrato nel tratto dell'autostrada A4 tra Brescia centro e Brescia Ovest in direzione Milano. L'auto ha tamponato il mezzo pesante e si è incastrata, inutili i soccorsi per il 42enne alla guida.