Seregno, guida con tasso di alcol 8 volte oltre il limite: denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza e senza patente a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L'uomo è risultato positivo all'alcol test con un tasso otto volte superiore al consentito. Disposto anche il fermo amministrativo della vettura.

La fuga dai carabinieri

Il 34enne, pregiudicato, era in auto con un 18enne. Alla vista dei carabinieri non si è fermato all'alt e ha tentando di fuggire accelerando e imboccando una strada contromano. I due hanno tentato di scappare a piedi ma sono stati raggiunti dai militari. In quel momento il 34enne aveva ancora in mano una bottiglia di vino e due bicchieri.