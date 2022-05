Calabresi, a Milano deposta corona. Vedova: lungo percorso di perdono

“Io oggi sono serena, ho fatto un lungo percorso difficile di perdono”. Lo ha dichiarato Gemma Milite Calabresi, vedova del commissario capo Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio 1972 in via Cherubini. Questa mattina, in occasione del cinquantesimo anniversario, è stata deposta una corona del Comune al cippo commemorativo nella strada in cui è avvenuto il delitto.

Gemma Milite Calabresi sugli assassini: “Sono arrivata a perdonarli”

“Oggi io sono arrivata a perdonarli – ha proseguito la vedova - a vederli che non sono solo i responsabili della morte di mio marito ma sono anche tante altre cose questi uomini. Anche loro hanno camminato e quindi io prego perché loro abbiano pace nel cuore”.