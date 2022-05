La missiva anonima, che non conteneva frasi minacciose o altri riferimenti scritti, è stata consegnata il 10 maggio nella cassetta postale dell'abitazione di Walker Meghnagi, il quale ieri mattina si è presentato in Questura per sporgere denuncia. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti con l'ipotesi di minacce aggravate e detenzione illegale di munizioni

Una busta con due proiettili è stata recapitata nella cassetta postale dell'abitazione di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Giorno. Il responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili questa mattina ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di minacce aggravate e detenzione illegale di munizioni. Il pm stamane ha ricevuto l'informativa degli investigatori e ha disposto già gli accertamenti scientifici come la rilevazione di eventuali impronte o Dna su busta e proiettili.

La busta con i proiettili

La missiva anonima che non conteneva frasi minacciose o altri riferimenti scritti al destinatario, riporta il Giorno, è arrivata a destinazione una settimana fa, il 10 maggio e ieri mattina Meghnagi si è presentato in Questura per sporgere denuncia. Al momento, non è chiaro a cosa sia legata l'intimidazione. Meghnagi, nelle ultime settimane, si sottolinea nell'articolo del quotidiano, è finito al centro di una dura polemica interna. Tutto è nato ai primi di maggio, quando i consiglieri della lista Milano ebraica hanno chiesto la convocazione urgente di un Consiglio straordinario per chiedere le dimissioni di Meghnagi, a capo della lista Beyachad-Insieme per la lettera che il presidente della Comunità ha inviato alla kermesse di Fratelli d'Italia a Milano per scusarsi della sua mancata partecipazione.