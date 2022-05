Como, 'ndrangheta: due ordinanze dopo indagine congiunta

Due uomini (uno già detenuto per reati mafiosi), ritenuti presunti responsabili, a vario titolo "di associazione mafiosa, favoreggiamento, frode fiscale, bancarotta, intestazione fittizia e possesso illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso", sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Milano in seguito a indagini congiunte della polizia e della guardia di finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

La ricostruzione dei fatti

Il primo dei due arrestati, 64 anni, già detenuto in quanto condannato in via definitiva per associazione mafiosa quale capo società della Locale di Fino Mornasco (Como) nell'ambito dell'operazione "La Notte dei Fiori di San Vito" e condannato in secondo grado all'ergastolo come mandante di un omicidio, è accusato di aver gestito i suoi affari nonostante la reclusione impartendo disposizioni ai suoi uomini, tra cui un violento pestaggio nei confronti di un suo debitore. L'uomo è anche ritenuto l'amministratore di fatto, per il tramite di uomini di fiducia, di numerosi esercizi commerciali. Il secondo uomo arrestato, un 44enne, è accusato di aver fornito un supporto logistico all'associazione mafiosa, partecipando agli scavi e mettendo a disposizione la strumentazione per eseguirli, al fine di recuperare la somma di 55mila euro occultata all'interno di un maneggio in provincia di Como, posto sotto sequestro.