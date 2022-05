Incidente in Valchiavenna, auto esce di strada: morta 71enne

Una donna di 71 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina in Valchiavenna. L'auto che guidava si è schiantata contro un muretto lungo la statale 36 dello Spluga, all'altezza del comune di Prata Camportaccio (Sondrio). Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chiavenna, intervenuti con i vigili del fuoco del distaccamento di Mese. L'auto è stata posta sotto sequestro.